/692349/بعد-إثارتها-للجدل-بإسكارف-من-ماركة-إيما-في-المداح-هلا-السعيد-مش-لازم-نطلع-المحجبة-مبهدلة

حرصت الفنانة الشابة هلا السعيد الرد على الجدل المثار حولها بشأن ظهورها في مسلسل المداح 2 بدور فتاة فقيرة ومحجبة، لكنها ترتدي “اسكارف” من ماركة إيما وهي احدى الماركات ذات السعر المرتفع.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رد هلا السعيد على الجدل المثار حولها بعد ظهورها بحجات بماركة غالية الثمن

كتبت هلا السعيد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “اجماعه أنا ماكنتش أعرف إن الموضوع هيكبر كده، أنا أختي محجبه قلبتها في الطرح من غيرما تعرف، مأعرفش إن حتي الطرح بقي فيها مركات، الكومنتات مضحكاني أوي ماعرفتش أنزلها كلها”.

وتابعت حديثها: “بس عايزه أقول حاجه مهمة، البنات اللي في القري والمحافظات بيلبسوا لبس غالي برده وبيهتموا بنفسهم ومش لازم نطلع المحجبه شكلها وحش ومبهدله في بنات محجبات زي القمر وشيك وكمان الناس اللي عندهم غيط والفلاحين أغنياء جدا وإحنا اللي بالنسبه لهم فقراء”.

مسلسل المداح 2

الجدير بالذكر أن مسلسل المداح 2 بطولة كلا من الفنان حمادة هلال والفنانة هبه مجدي، كمال أبو رية، أحمد عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، بسمة ماهر، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، سهر الصايغ، هايدي رفعت، ولاء شريف، أحمد الجوهري، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

ويعرض مسلسل المداح 2 على قناة «mbc مصر»، في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرًا، ويذاع على «mbc مصر 2» في تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.

قصة مسلسل المداح 2

يستكمل مسلسل المداح 2 قصة «صابر» بعد أن يتخلص من كل كتب السحر أملًا في اكتشاف الحقيقة، ولكنه يتعرض للكثير من الأحداث والمُفاجآت، ويضطر خلال الأحداث للسفر إلى الوادي في مرسي علم في محاولة منه للوصول إلى ما يتم تدبيره له في الخفاء، وأكد حمادة هلال إلى أن طبيعة قصة المُسلسل شائكة جدًا وتقترب من مناطق غير تقليدية وغير مسبوقة وهو ما تطلب من كل فريق العمل أن يتعامل بحذر ودقة مع كل كلمة وكل مشهد وهو ما سيلمسه المُشاهد في التفاصيل المُختلفة خلال الأحداث.