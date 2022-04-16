الأوقاف : افتتاح 59 مسجدًا بعد الإحلال والتجديد .. الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 59 مسجدًا الجمعة القادمة 22 ابريل الجاري ، منها 49 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 10 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه ( 1024 ) مسجدًا ، منها 869 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 155 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: افتتاح المساجد مديرية أوقاف شمال سيناء 1. الكيلو 61 بغداد – الحسنة 2. النوافعة – الحسنة 3. تجمع خشم الجاد – الحسنة 4. الدفيف – الحسنة 5. طويل الحامض – نخل 6. الخفجة – نخل 7. الطيبة – نخل 8. النثيلة – نخل 9. صدر الحيطان – نخل 10. النعمان – شرق العريش 11. المتحابين – غرب العريش 12. السيدة خديجة – رمانة 13. نور الإسلام – بئر العبد 14. آل غيث – غرب العريش مديرية أوقاف الفيوم 15. عزبة الجندي – مطر طارس- سنورس 16. الصعايدة – كفر محفوظ – طامية ثان 17. الحمد القرية الأولى كوم اوشيم طامية ثان 18. التقوى والإيمان – منيا الحيط – مركز إطسا 19. المدينة المنورة – بندر أول الفيوم 20. واصف الشرقي – عزبة واصف - أبشواي 21. عزبة يوسف غبريال – مركز الفيوم 22. التقوى – عزبة الطمية - طامية 23. البديع – عزبة البلتاجي – قلهانة - إطسا 24. الصوفية – دفنو – إطسا شرق 25. الفرج – تطون – مركز إطسا 26. أبو بكر الصديق - عزبة صفر – مركز الفيوم جنوب – 27. الخوري – أبو دفية – إطسا شرق مديرية أوقاف الشرقية 28. منازع – الديدامون – فاقوس 3 29. الرحمن – الزهراء – بردين 30. الخضيري – ميت بشار – منيا القمح 31. الإنشاء – أنشاص الرمل 32. الضبايعة – الخاسرة – العزازي - فاقوس 33. آل سحيم – شلشلمون – منيا القمح مديرية أوقاف المنيا 34. الهدى – عقيلة سعد 35. محمد عرفات - بني وكان - العدوة 36. المدرسة الإعدادية – سلاقوس - العدوة 37. الحاج حسن مرسي – العكايشة منقطين - سمالوط مديرية أوقاف سوهاج 38. الحسين – تل الزوكي – مركز طما 39. آل عناني – نجع شرف – قرية تونس مديرية أوقاف البحيرة 40. عزبة مظهر – زاوية نعيم – مركز أبو حمص مديرية أوقاف الغربية 41. الكبير – دقرن – كفر الزيات 42. السلام – عزبة اندريا – المعتمدية المحلة مديرية أوقاف الإسماعيلية 43. نور الإسلام – قرية أم عزام القصاصين الجديدة مديرية أوقاف الوادي الجديد 44. الحافظ – الداخلة 45. فاضل – باريس مديرية أوقاف بني سويف 46. عباد الرحمن – بندر ناصر 47. الرحمن الرحيم – المجاورة الثالثة والرابعة – الحي الخامس شرق النيل – بندر بني سويف مديرية أوقاف السويس 48. الرحمن الرحيم – أبو عارف الجديدة – حي الجناين 49. الرحمن الرحيم – جنيفة– حي الجناين ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف شمال سيناء 1. السلام – أبو صقل – العريش 2. الوحشي – قرية الوحشي بالشيخ زويد 3. التوحيد السلات – الشيخ زويد 4. أبو الخضر – الشيخ زويد 5. أبو فرج – قرية أبو فرج – الشيخ زويد 6. الظهير – قرية الظهير – الشيخ زويد مديرية أوقاف قنا 7. النور – خزام - قوص مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه 8. الغربي – صفط خالد – مركز ايتاي البارود مديرية أوقاف الفيوم 9. الحاج كيلاني – الشيخ فضل – مركز الفيوم مديرية أوقاف السويس م المسجد وعنوانه 10. الزهراء – جبلاية الفار – حي الجناين

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