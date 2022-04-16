جدة - نرمين السيد - ويلى القداس صلاة الجناز العام التى يعقبها بدء صلوات أسبوع الالام. ويشارك فى الصلاة أساقفة الإسكندرية الأنبا بافلى، والأنبا إيلاريون والأنبا هيرمينا. وأحد السعف هو ذكرى دخول السيد المسيح أورشليم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يرأس غدا احتفال أحد السعف بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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