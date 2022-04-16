غدا القومى لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول حقوق اللاجئين

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه الورشة فى إطار خطة عمل لجنتى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك ضمن اهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر بإرساء وترسيخ دعائم حقوق الإنسان والعمل على إحداث بيئة داعمة لحقوق الإنسان تلتزم بالمعايير الوطنية والدولية فى هذا الشأن والحقوق المترتبة على التزامات مصر الدولية تجاه الأجانب المقيمين على أراضيها ودورها الإقليمى فى المنطقة العربية والقارة الإفريقية من أجل تدشين حوار شامل مع كافة الأطراف المعنية بقضايا الهجرة واللجوء من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ومناقشة القضايا المتعلقة بالهجرة واللجوء والعمل على خلق بيئة داعمة لقضايا اللاجئين والمهاجرين فى مصر.

يشارك فى هذه الورشة ممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك الخبراء.