وزارتا الخارجية المصرية والألمانية يطلقان شعارا لمرور 70 عاما على العلاقات

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارتا الخارجية المصرية والألمانية شعارا مشتركا للاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذى يوافق يوم 16 أکتوبر 1952، وجاء إطلاق الشعار قبل ستة أشهر من هذا التاريخ ليكون بمثابة إشارة البدء لعدد من الفعاليات التى تعتزم سفارتا البلدين تنظيمها خلال الفترة المقبلة.





وصرح السفير خالد جلال، سفير جمهورية مصر العربية فى ألمانيا، بأن الشعار تم تصميمه بالتعاون بين السفارة المصرية فى برلين ووزارة الخارجية الألمانية بما يعكس العلاقة الوطيدة بين البلدين. وأضاف السفير المصرى بأن الفترة المقبلة، ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية المصرية فى برلين ومدن أخرى بألمانيا، وبما يعزز أيضا من جهود الترويج السياحى المصرى فى السوق الألمانى.

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