/692346/الشوط-الثاني-مانشيستر-سيتي-يقلص-الفارق-ويحرز-الهداف-الأول-في-ليفربول

مع بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء، استطاع جاك جريليش، تسجيل أول أهداف مانشيستر سيتي في مرمى ليفبرول، في الدقيقة 47، لتصبح النتيجة 1-3 لصالح ليفربول، وضلك ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب ويمبلي.

دوت الخليج

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الريدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيئ، في مباراة شهدت تألق اللاعب السنغالي، ساديو ماني، بإحرازه لهدفين.

أحرز الهدف الأول لليفربول إبراهيما كوناتي في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 17، استغل ساديو ماني خطأ حارس مانشيستر زاك ستيفن، وأحرز الهدف الثاني، ومع نهاية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 45 عاد ساديو ماني للتألق مرة أخرى، وسجل الهدف الثالث لفريقه، والثاني له في اللقاء.

وشهدت أول 30 دقيقة من عمر اللقاء استحواذ كامل لفريق ليفربول، ثم بعدها بدأت محاولات فريق مانشيستر سيتي، إلا أن دفاع الريدز تعامل معها بنجاح، وفي نهاية المباراة كلت محاولات ليفربول بهدف ثالث للفريق عن طريق ساديو ماني.

وظهر مانشيستر سيتي بأداء متواضع للغاية، وأخطاء دفاعية كلفته ثلاثة أهداف، لاسيما الهدف الثاني لليفربول الذي جاء عن طريق خطأ من حارس مانشيستر الذي حاول مراوغة ساديو ماني، إلا أن انتهت بالكرة فى المرمى.

تشكيل مانشيستر سيتي

ودخل فريق مانشيستر سيتي الشوط الأول بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: زاك ستيفن خط الدفاع: أوليكسندر زينشينكو – ناثان أكي - جون ستونز- جواو كانسيلو خط الوسط: فيل فودن – فرناندينيو – برناردو سيلفا خط الهجوم: رحيم ستيرلنج – جاك جاك جريليش – جابرييل خيسوس

تشكيل ليفربول

على جانب آخر، فقد ضم تشكيل فريق ليفربول كلًا من: فى حراسة المرمى: أليسون بيكر. فى خط الدفاع: روبرتسون- فان دايك، ماتيب- أرنولد.

فى خط الوسط: فابينيو- هندرسون- تياجو ألكانتارا.

فى خط الهجوم: محمد صلاح- جوتا- ماني

ويواجه الفائز من تلك المباراة، الفائز من المباراة المنتظر إقامته غدًا، بين فريقي تشيلسي وكريستال بلاس، الساعة 5:30 مساءًا