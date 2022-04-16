/692345/مسلسل-بيت-الشدة-الحلقة-15-نجل-وفاء-عامر-يحتك-بأهالي-درب-نبأة

مسلسل بيت الشدة الحلقة 15، ترصد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، فضلا عن استمرار وفاء عامر في أعمال الشر الذي تسيطر عليها من بداية عرض العمل من خلال استخدامها السحر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مسلسل بيت الشدة الحلقة 15

رصد مسلسل بيت الشدة الحلقة 15، خروج سيف “محمد مهران” من منزل والدته فلك “وفاء عامر” الذي يسمى بيت الشدة، رغم تحذيراتها المستمرة له بعد الخروج من المنزل، اذ خرج لأهالي قرية نبأ التي تنشر وفاء عامر الفساد بها وبدأ في الاحتكاك بالأهالي.

تعلم فلك “وفاء عامر” بخروج ابنها سيف “محمد مهران”، لتقوم بتعنيفه بشدة، مؤكدة أن أهالي هذه القرية يكنون لها الكره والحقد، ولا يجب ان يختلط بهم.

وينتقل الشمهد لـ مختار “أحمد وفيق” الذي يتشاجر مع زوجته هو الأخر بعد عمله بانها تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وعلى دراية بالتكنولوجيا الحديثة.

مها أحمد تنشر الخير في قرية نبأ

ثم رصد العمل الفنانة مها أحمد التي تجسد دورالدكتورة منى وهي تقوم بأعمال خيرية عديدة، كان من بينها عملها الخيري مع أم أحمد سيدة تبيع مناديل في الشارع وتحتاج للما لشراء علاجها، فتقوم منى بإعطائها أدوية وعلاج لها بدون أي مقابل مادي.

مسلسل بيت الشدة

جدير بالذكر أنه، لم تضج وسائل الإعلام على مسلسل بيت الشيدة سوى بعد طرح البرومو الاول للعمل، ولم تكن الدعايا الخاصة به كثيرة، لذا افتقرت وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المختلفة الحديث عنه، رغم أنه يخوض بطلوته عدد من النجوم الكبار.

ويشارك في المسلسل الرمضاني «بيت الشدة»، نخبة من كبار نجوم الدراما والفن المصري والعربي، ومن بينهم، وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني.

من ناحية أخرى تشارك وفاء عامر في مسلسل راجعين يا هوى بجانب خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوق، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.