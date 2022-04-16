/692343/مجمع-القران-الكريم-ينظم-لقاء-مفتوحا-مع-الطلبة-الخريجين

نظم مجمع القران الكريم بالشارقة اليوم لقاءً مفتوحاً مع طلبته الخريجين في إطار الاستعدادات لحفل التخريج الذي سيقام يوم الاثنين القادم 17 رمضان في الساعة التاسعة مساءً على مسرح المدينة الجامعية.

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وحضر اللقاء سعادة الشيخ شيرزاد عبد الرحمن طاهر الأمين العام للمجمع وعدد من مديري الإدارات وشيوخ الإقراء بالمجمع بالإضافة للخريجين البالغ عددهم 303 خريجاً وخريجة ينتمون الى 78 دولة، في حين بلغ عدد الدول التي يغطيها المجمع 157 دولة.

مجمع القران الكريم ينظم لقاءً مفتوحاً مع الطلبة الخريجين

جرى في اللقاء شرح لرؤية ورسالة وأهداف المجمع واستمع الأمين العام إلى آراء ومقترحات الخريجين، وتوجه الجميع بعاطر الشكر والثناء إلى حضرة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله، لدعمه اللامحدود ومتابعته الحثيثة لنشاطات وأعمال المجمع.

مجمع القرآن الكريم بالشارقة

وفي وقت سابق أكد سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على الدور الكبير الذي يقوم به مجمع القرآن الكريم بالشارقة وما يمثله من إشعاع حضاري ورسالة للعالم ومنارة للقرآن الكريم وعلومه، مثنيا سعادته على اهتمامه وعنايته واتصاله بعناصر الثقافة العربية والإسلامية كافة وفي مقدمتها علوم القرآن الكريم وتعاليمه السمحة وتقديمها في قالب عصري حاضراً ومستقبلاً.

يأتي هذا الامر خلال زيارة رئيس المجلس الاستشاري برفقة نائب رئيس المجلس سعادة حنان راشد الجروان وأعضاء هيئة مكتب المجلس الاستشاري من رؤساء اللجان والأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان لمقر مجمع القرآن الكريم بالشارقة، كما استقبل رئيس المجلس ومرافقيه سعادة الشيخ شيرزاد عبد الرحمن طاهر، الأمين العام لمجمع القرآن الكريم وعدد من القائمين على إدارات المجمع وتخصصاته المختلفة.