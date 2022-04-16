/692341/كأس-الإتحاد-الإنجليزي-ليفربول-يفاجأ-السيتي-بهدفين-في-أول-20-دقيقة

تقدم فريق ليفربول على فريق مانشيستر سيتي بهدفين مقابل لا شيئ، في أول 20 دقيقة، وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

دوت الخليج

أحرز الهدف الأول لليفربول إبراهيما كوناتي في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 17، استغل ساديو ماني خطأ حارس مانشيستر زاك ستيفن، وأحرزه الهدف الثاني لليفربول.

وشهدت أول 30 دقيقة من عمر اللقاء استحواذ كامل لفريق ليفربول، ثم بعدها بدأت محاولات فريق مانشيستر سيتي، إلا أن دفاع الريدز تعامل معها بنجاح.

ودخل فريق مانشيستر سيتي الشوط الأول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: زاك ستيفن خط الدفاع: أوليكسندر زينشينكو – ناثان أكي - جون ستونز- جواو كانسيلو خط الوسط: فيل فودن – فرناندينيو – برناردو سيلفا خط الهجوم: رحيم ستيرلنج – جاك جاك جريليش – جابرييل خيسوس

تشكيل ليفربول

على جانب آخر، فقد ضم تشكيل فريق ليفربول كلًا من: فى حراسة المرمى: أليسون بيكر. فى خط الدفاع: روبرتسون- فان دايك، ماتيب- أرنولد.

فى خط الوسط: فابينيو- هندرسون- تياجو ألكانتارا.

فى خط الهجوم: محمد صلاح- جوتا- ماني

ويواجه الفائز من تلك المباراة، الفائز من المباراة المنتظر إقامته غدًا، بين فريقي تشيلسي وكريستال بلاس، الساعة 5:30 مساءًا.