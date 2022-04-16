/692340/محافظ-أسيوط-تدبير-مقر-بديل-للسجل-المدني-بمركز-البداري-بعد-شكوى-المواطنين

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تدبير مقر بديل للسجل المدنى بمدينة البدارى، بمقر مبنى الوحدة المحلية، في استجابة سريعة لطلبات الأهالي وبعض أعضاء مجلس النواب، بدلا من نقله إلى مركز ساحل سليم.

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وأشار محافظ أسيوط فى تصريحاته اليوم إلى أنه كلف رئيس مركز ومدينة البدارى محمد حسن الديب بسرعة توفير مقر بديل للسجل المدنى بمدينة البدارى لحسن الانتهاء من أعمال تطوير المقر القديم وبدلا من نقله الى مركز ساحل سليم، وعلى الفور تم تدبير المقر البديل مبنى مركز ومدينة البدارى وبالمجان طوال فترة التطوير التى ستتم بالمقر القديم تسهيلًا على المواطنين من كافة أنحاء المركز.

موافقة الحماية المدنية

وأضاف محافظ أسيوط أن المقر الجديد تم الموافقة عليه من قبل الحماية المدنية بعد معاينته وبيان مدى جاهزيته للانتقال إليه وتسيير أعمال السجل المدنى خلال فترة تطوير المبنى الرئيسي في أقرب وقت ممكن.

أكد محافظ أسيوط، على إعلاء مصلحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطلباتهم والاستجابة السريعة لها بالتنسيق مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، لافتا إلى لقاءاته الدورية والمستمرة معهم لمناقشة المشكلات والموضوعات الخاصة بدوائرهم فى مختلف القطاعات وايجاد الحلول العاجلة لها.