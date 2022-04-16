مصرع شقيقان غرقا فى بحر ابوعلى بالغربية

لقي شقيقان مصرعهما اليوم السبت، غرقا بنهر النيل ببحر شبين بقرية محلة ابو علي التابعة لمدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية.

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إشارة من شرطة النجدة بوقوع حالي غرق بالقرب من قرية محلة أبو علي بالمحلة الكبري، غرفة النجدة أخطرت بدورها الحماية المدنية ليدفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالغربية بفريق إنقاذ نهري، وجارى انتشال القوات جثة الشقيقين وتبين أن أعمارهما تتراوح ما بين (12،14 سنة) .

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شقة عروسين بمساكن الأوقاف

فيما قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شقة عروسين بمساكن الأوقاف بمنطقة سيجر بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، وبينت معاينة خبراء المعمل الجنائي أن الحريق تسبب في تدمير محتويات الشقة بالكامل، وأتت على محتوياتها وكل مايخص العروسين من ملابس وأجهزة كهربائية وأثاث، وسرائر ومتعلقات شخصية .

آثار الحريق لفخصها

وتحفظ خبراء المعمل الجنائي على عينات من آثار الحريق لفخصها وإعداد تقرير بما أسفرت عنه أعمال الفحص، لبيان أسباب اندلاعه وهل يوجد شبهة جنائية وراءه من عدمه.