/692338/شحاته-أبو-زيد--افتتاح-أول-مصنع-للصناعات-الدوائية-يؤكد-خطة-الدولة-في-توطين-الصناعة-المحلية

أكد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن افتتاح أول مصنع للصناعات الدوائية لإنتاج المحاليل الطبية الوريدية ومنتجات التعقيم بالسخنة على مساحة 20 ألف مترا، باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه، يؤكد عزم الدولة المصرية الاهتمام بالصناعة الدوائية خاصة مع تداعيات فيروس كورونا التي أظهرت أهمية الاهتمام بهذا الأمر والاستثمار فيه .

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واضاف أبو زيد في بيان له اليوم ، أن افتتاح هذا المصنع يشجع الاستثمار بمنطقة قناة السويس فضلا عن توفيره فرص عمل كما أنه سيكون بداية لافتتاح العديد من المصانع في مجال الصناعات الدوائية وذلك للتصدير للسوق إلافريقي والعربي.

شحاته أبو زيد : افتتاح أول مصنع للصناعات الدوائية يؤكد خطة الدولة في توطين الصناعة المحلية

وأكد ابو زيد أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وهناك اهتمام كبير بالصناعة المصرية حيث شهدت الصناعة قفزات وتطورات كبيرة سواء على مستوى التشريعات، أو مستوى الطفرة الكبيرة المحققة، فى بناء الوحدات والمصانع الجديدة لشباب المستثمرين، والمجهزة بالتراخيص، إلا أن استقرار الأوضاع أعطى الاستثمار الصناعى دفعة قوية، فى ظل إتاحة وتوفير مساحات كبيرة من الأراضى الصناعية، وطرح مدن صناعية جديدة.

واختتم أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بالتأكيد على أن افتتاح المصانع بقطاع الصناعات المختلفة لها دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي.