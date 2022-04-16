/692337/بلقيس-أريد-زوج-لا-يغار-من-عملي-وأملك-فستان-زفاف-ثمنه-300-ألف-دولار

حلت المطربة اللبنانية بلقيس ضيفة على برنامج مراحل الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، والتي كشفت به العديد من التصريحات حول حياتها الشخصية، وتفاصيل انفصالها عن طليقها لاعب كرة القدم السعودي نايف الهزازي، ومواصفات فتى أحلامها.

دوت الخليج

تصريحات بلقيس في برنامج مراحل

وحملت تصريحات بلقيس في برنامج مراحل الجراءة والصدق، خاصة في علاقته بطليقها نايف الهزازي الذي أثار انفصالهما جدل الكثير من جمهور الثنائي، وجاءت تلك التصريحات على النحو الأتي:

- روتانا تهتم أكثر بمطربين الشركة الخاصة بها.

- لا أنكر أن ارتباطي بنايف ساعدني وقتها بالانتشار لدى الجمهور السعودي.

- لو لم أكن لدي تاريخ موسيقي وأغاني الناس حبتها لم أكن موجودة حتى هذا اليوم.

- أريد زوج يكون سند لي ومستقل ماديا وداعم ومتقبل لشهرتي ولا يغار من عملي بالفن.

- علاقتي بنايف طيبة من أجل طفلنا الوحيد.

- زفافي تكلف 3 مليون دولار وفستاني كان بيه فصوص من الألماظ كانت تكلفته 300 ألف دولار.

- محتفظة بفستان زفافي في منزلي وسأقوم بإهدائه لإحدى البنات قبل حفل زفافها هدية.

- لا يوجد مطربة عربية أو عالمية أسير على خطاها وأريد أن يكون لي مدرسة خاصة مثلما فعلت سميرة سعيد.

- اللهجة المصرية تعتبر الأسهل بالنسبة لي من الانجليزية لأننا تربينا منذ الصغر على مشاهدة الفن المصري.

أغنية دبلوماسي اول أغنية باللهجة المصرية لبلقيس

الجدير بالذكر، أنه تعاونت بلقيس فتحي في أغنية "دبلوماسي"، التي تغازل فيها الجمهور المصري، مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.

كلمات أغنية دبلوماسي لبلقيس

وتقول كمات أغنية «دبلوماسي» لبلقيس: “حبيبي انا جاية اقولك ان انت عاجبني كلك.. دماغك باحترمها ودماغي انت اللي فاهمها .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي .. لا باحوّر ولا بأفور انا باعاكسك رسمي تصور .. حبيبي انا جاية اقولك في الجدعنة يتحلف لك.. وفين ما تروح مكان طبيعي يتوقف لك يا أستاذي وملاذي وحبي واعتزازي أنا بحبك وقلبي في حبك انتهازي .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي .. انت فلتة ولا غلطة انت اصلي وكله أونطه”.