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/692336/مصرع-عامل-وإصابة-7-آخرين-جراء-انهيار-مسجد-تحت-الإنشاء-بمدينة-بدر
لقى عامل مصرعه وأصيب 7 آخرون جراء انهيار مسجد تحت الإنشاء بمدينة بدر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
دوت الخليج
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار مسجد تحت الإنشاء ووجود ضحايا ومصابين بمدينة بدر.
مصرع عامل وإصابة 7 آخرين جراء انهيار مسجد تحت الإنشاء بمدينة بدر
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 7 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وقد تم تحرير محضرًا، بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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