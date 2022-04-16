إزالة حالتي تعدِ بالبناء على أراضي الدولة ببني سويف

/692335/إزالة-حالتي-تعد-بالبناء-على-أراضي-الدولة-ببني-سويف

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف من مواصلة حملات ازالة التعديات بمحيط مدينة بني سويف، تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

دوت الخليج حيث قامت بشن حملة اليوم السبت أسفرت عن إزالة حالتي تعد بالبناء على أرض أملاك الدولة بقرية باشا في محيط محافظة بني سويف. تعليمات المحافظ يأت ذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية للتصدي لجميع حالات التعد على أراضي الدولة ورضع المخالفين للقانون. التعدي كان على مساحة أرض 200 متر حيث تابع المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة تنفيذ حملة مكثفة أسفرت عن إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف على مساحة 200م أرض أملاك دولة على حرم النيل بقرية شريف باشا، هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذا وقد شارك في الحملة كل من المهندس عيد ذكي نائب رئيس المدينة ومسئولي التنظيم والتراخيص والأملاك وبدعم من قوات الأمن.

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