 تحرير 220 محضراً تموينياً خلال أسبوع بمحافظة بنى سويف

/692333/تحرير-220-محضرا-تموينيا-خلال-أسبوع-بمحافظة-بنى-سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقرير مديرية التموين" والذي أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة " بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وفي الفترة من 8 حتى 15 أبريل الجاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ومن خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وحماية المستهلك وغيرها.

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وشدد محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بضرورة تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

نتائج الحملات

حيث أسفرت الحملات التي تم تنفيذها "خلال تلك الفترة عن تحرير 143 مخالفة تموينية منها : 18 محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 26 محضرا نقص الوزن، و 44 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 24 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات،18 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 5 مخالفة تصرف في جزء من حصة الدقيق بإجمالي 620 جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم لإعادة بيعها بالسوق السوداء، ومحضرا لتجميع دقيق مدعم للبيع بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، ومحضرين لضبط ماكينة الصرف خارج المخبز.

المرور على البدالين التموينيين

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 8 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و 8 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية، 2 محضر لعدم ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية، و2 محضر جرد مقررات تموينية لبقالين تموينين.

تحرير 7 محاضر سلع مجهولة المصدر

كما تمكنت الحملات من تحرير 7 محاضر لعرض وبيع وحيازة سلع مجهولة المصدر، والتي شملت ( 380 قطعة شكولاتة وألف عبوة مياه غازية وطن دقيق فاخر و53 طن أعلاف و1000 علبة سجائر صناعة أجنبية مختلفة غير ملصق عليها البندارول "الخاص بسداد القيمة الضريبية و10 طن أرز)، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

22 محضر لجزارين باعوا لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

فضلا عن تحرير 22 محضرا لجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 250 كجم غير مدموغة بالأختام الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات، 4 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، و16 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، وتحرير 18 محاضر لعدم حمل شهادات صحية ، وتحرير محضرا لممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، وآخر لعدم وجود سجل تجاري.