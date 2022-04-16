مصر الحلوة.. موائد المسيحيين اكتر من المسلمين لافطار الصائمين.. "أندرو" أصغر مسحراتي مسيحي.. و"أمير" قبطي حفظ سورة الفاتحة ليقرأها في خطوبة صديقه المسلم| فيديو

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بينما ينتظر الشعب المصرى فى كل عام شهر رمضان، لتعليق الزينة والفوانيس كمظهر من مظاهر الإحتفال بقدوم الشهر المبارك، نجد العديد من المواقف التي تدلل على وحدة شعب مصر والعبارات التي تدل على الحب والتسامح، فنجد أصغر مسحراتي قبطل يوزع الهدايا على المسلمين في رمضان، وآخر يحفظ سورة الفاتحة ليقرأها في خطوبة صديقه المسلم، وأجواء عديدة تدل على روح الحب والتسامح بين شعب يعيش في نسيج واحد.

"دوت الخليج" رصد عدد من المواقف التي لا تحدث إلا في مصر بين أبناء الشعب الواحد في أول 15 يوم من شهر رمضان المبارك.

«أندرو » أصغر مسحراتي مسيحي في مصر: بيصنع فوانيس وسبح وبيوزعها على أهل منطقته

وهنا في محافظة الإسكندرية تجد الطفل "اندرو" وسط جو يسوده الحب والود وبعد صلاة التراويح يظهر الطفل المسيحي "أندرو" مع والدته يرتدي ملابس المسحراتي ويمسك بيده "الطبلة" ليمارس عادته الموسمية التي يداوم عليها منذ 12 عام على التوالي في توزيع الهدايا والسبح والفوانيس التي صنعها بيده على المسلمين في شوارع سيدي بشر بالإسكندرية.

يقوم يقوم "أندرو" بتوزيع هدايا رمضانية وفوانيس وسبح من صناعة يدوية صنعها بنفسه لتوزيعها على اهل منطقته بحي سيدي بشر بالإسكندرية لمشاركة جيرانه المسلمين بالاجواء الرمضانية بشكل مبهج وبدون اي مقابل رغم انه يعاني من مرض السكري ، ومع ذلك أصر على النزول الي الشارع لاسعاد أهل منطقته الذين ينتظرونه في كل عام.

هنصوم صوم انقطاعي وهنفطر مع آذان المغرب مع اخواتنا المسلمين

تقول والدة أندرو أن ابنها نشأ في بيئة كلها حب بين المسلمين والمسيحين فعندما رأى والده يشارك المسلمين في الإفطار الجماعي وهو يشارك كل عام اخوته المسلمين في جميع المناسبات، ونحن هنا نقوم بعمل افطار جماعي يوم من كل رمضان يتم فيه جمع كل أهالي المنطقة والمسيحيين يصومون هذا اليوم صيام انقطاعي كامل ونفطر مع اخوتنا المسلمين مع آذان المغرب.

قبطي: حفظت سورة الفاتحة مخصوص عشان أقرأها في خطوبة صديقي

نجد في محافظة المنوفية عم أمير الذي راح يحكي لنا على مواقفه مع أصدقائه المسلمين التي تدل على الحب والتسامح بين شعب يمشي على نسيج واحد، لا فرق بين مسلم ومسيحي، "ففي يوم ذهب أحمد صديق عم أمير إليه، ليقدم له دعوة خطوبته، غمرت الفرحة عم أمير لصديقه، وأبلغه أنه سوف يحفظ سورة الفاتحة مخصوص من أجل أن يقرأها معهم أثناء الخطوبة، ابتهج أحمد من رد فعل صديقه أمير القبطي وانتظره في الخطوبة، ثم يأت يوم الخطوبة ليذهب عم أمير متأخراً فوجدهم قد انتهوا من قراءة الفاتحة، فأصر على أن يتم إعادة قراءة الفاتحة مرة أخرى ليقرأها معهم "مهو مش معقول تعبي يروح هدر بعد ما قعدت ساعة أحفظ فيها" وبالفعل يتم إعادة قراءة الفاتحة بحضور عم أمير.

مطرانية الكاثوليك بالغردقة تتزين بالفوانيس لاستقبال شهر رمضان

فى مشهد يدل على روح المحبة والترابط بين نسيج الوطن الواحد، نجد القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الاقباط الكاثوليك بالغردقة، وهو يقوم بتعليق فانوس رمضان أمام أبواب المطرانية الكاثولكية، ليبعث برسالة إلى العالم أجمع أن المجتمع المصري على قلب رجل واحد، ولا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي في هذا الوطن لا يجمع بينهم شئ غير روح المحبة.

الاحتفالات تطرق بالشهر الكريم تطرق أبواب كل المصريين

ويقول القمص يؤنس أديب الاحتفالات بالشهر الكريم تطرق أبواب بيوت كل المصريين لا فرق بين مسلم ومسيحي، خاصة أن الأجواء الروحانية تنتشر في كل مكان، فالجميع يتقربون إلى الله عز وجل، ويتحلون بالصفات والأخلاق الحميدة، فرمضان شهر محبة ومودة وخير كغيره من المناسبات الدينية التي ينتظرها الجميع من عام لآخر وهذا العام 2022 يتميز عن الأعوام السابقة، نظرا لتزامن الأعياد مع بعضها »، بتلك الكلمات بدأ القمص يؤنس أديب حديثه لـ "دوت الخليج".