محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمحافظة القليوبية

جدة - نرمين السيد - قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب تأتى فى إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالى للشوارع للقضاء على العشوائية والارتقاء بكافة مدن وأحياء المحافظة.





جاء ذلك خلال تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم السبت، أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب والذى يتم تنفيذه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2021 / 2022 وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات ودفع الأعمال للانتهاء من المشروع قريبا لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

بدأ المحافظ الجولة - حسبما أفاد بيان اليوم - بتفقد أعمال إنشاء الجزيرة الوسطى وإنشاء مقاعد وأماكن انتظار للمواطنين حيث وجه المحافظ بمراعاة المظهر الحضارى وتركيب أعمدة إنارة ديكورية والتنسيق مع إدارة المرور لبحث توسعة مزلقان السكة الحديد لاستيعاب التكدسات المرورية التى تحدث خاصة بأوقات الذروة.

ويشمل التطوير إنشاء جزيرة وسطى بطول 270 مترًا وعرض 21 مترًا بالإضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية وأعمدة إنارة وتوفير مقاعد رخام للمواطنين علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 مترًا بعرض 16 مترًا مدعمة بأعمدة إنارة وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الإنترلوك.

ووجه المحافظ، برفع تراكمات الأتربة على جانبى الطريق والمتابعة المستمرة للطريق العام لعدم إلقاء أى مخلفات تشوه المظهر الحضارى أو تتسبب فى أى اختناقات مرورية.

كما تفقد المحافظ عدد من الكيانات الصناعية بمدينة قليوب على الطريق الزراعى لبحث تطويرها من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق منظمة وفقا لاشتراطات التنمية الصناعية دعما من المحافظة لتشجيع الصناعة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كافة الخدمات الإدارية والمعيشية والاجتماعية والتعليمية والصحية داخل نطاق المشروع.