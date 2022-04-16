محافظ قنا يبحث مع القنصل العام لروسيا الاتحادية الفرص الاستثمارية

جدة - نرمين السيد - استقبل محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم السبت، القنصل العام لروسيا الإتحادية بالغردقة السفير فيكتور فوربوف، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والقنصلية فى مجالات الإستثمار والتنمية.





واستعرض "الداودى" - خلال اللقاء - حجم الإنجازات التى شهدتها المحافظة خلال الـ 7 سنوات الماضية فى مختلف القطاعات الخدمية، كما استعرض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تتخطى 750 مشروعا فى مجالات البنية التحتية والخدمات الاساسية والتنمية الإقتصادية، موزعة على 19 قرية رئيسية و722 نجع، مؤكدا للقنصل الروسى أن هذه المبادرة ساهمت فى إحداث تنمية شاملة ومستدامة فى جميع القرى المستهدفة، لافتا إلى أنه مع نهاية عام 2024 سوف ينعم المواطنين بكافة الخدمات فى المدن والقرى على حد سواء.

ودعا محافظ قنا، القنصل الروسى نقل المميزات والفرص الإستثمارية التى تتمتع بها المحافظة إلى المستثمرين الروس، ودعوتهم إلى الإستثمار داخل المحافظة التى تضم منطقتين صناعيتين بمدينتىّ قفط ونجع حمادى مكتملتا المرافق، بالإضافة إلى المنطقة الحرة العامة بقفط والتى تقدم تسهيلات كبيرة لتيسير عمليات التصدير، فضلا عن توافر الخامات والمنتجات القابلة للتصنيع ومن ثم التصدير إلى مختلف دول العالم.

ومن جانبه أكد فيكتور فوربوف عمق العلاقات الروسية المصرية سواء على المستوى الشعبى أو الرسمى والتى يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضى خلال مشروع إنشاء السد العالى بأسوان، مشيرا إلى أن القنصلية تسعى إلى تعزيز العلاقات بينها وبين المحافظة فى مختلف مجالات التنمية ( كالزراعة والصناعة والاستثمار والتعليم )، مثنيا على جهود القيادات التنفيذية بالمحافظة، والنشاط والتطور الذى تشهده المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية خلال الفترة الماضية.

وأشاد بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة من خلال محطات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، أو توليد الطاقة الكهربائية بالرياح، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة طرق إقليمية تربط بين المحافظات على أعلى مستوى، مما يسهم فى تيسير وتسريع السفر والانتقال، وجذب المزيد من المستثمرين.

أ أ ك/س.ع