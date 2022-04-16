أوقاف أسوان تتسلم 52 طنا مواد غذائية و6 أطنان لحوم ضمن مشروع صكوك الطعام

جدة - نرمين السيد - وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسوان فضيلة الدكتور رمضان عبدالسميع إبراهيم، أنه تم البدء فى توزريع هذه الكميات من خلال 13 ألف شنطة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية فى محافظة أسوان ضمن مشروع صكوك الإطعام، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى وبإشراف بين الأوقاف والتضامن الاجتماعى، مضيفا أنه تم أيضا استلام 6 أطنان من اللحوم ضمن مشروع صكوك الإطعام، والتى بدأ فى المقابل توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح إبراهيم أن هناك توجيهات من وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إلى سرعة توزيع اللحوم والمواد الغذائية ضمن مشروع صكوك الطعام على الحالات الأولى بالرعاية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، فى إطار تخفيف ورفع المعاناة عن كاهل هذه الحالات وتحقيق التكافل المجتمعى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.