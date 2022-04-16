إجراء 86 عملية جراحية بمستشفيات بنى سويف فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم مع وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، تقريراً بشأن جهود المستشفيات المركزية والنوعية فى استقبال وإجراء العمليات الجراحية داخل الأقسام والتخصصات الطبية المختلفة، خاصة بعد انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لتستقبل المستشفيات الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى فى مختلف التخصصات.





وتبين من التقرير - الذى أعده وكيل الوزارة واستعرضه المحافظ، حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم السبت - أنه تم خلال أسبوع "إجراء 86 عملية جراحية ما بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى، بواقع 18 عملية بمستشفى سمسطا و20 عملية بمستشفى ناصر العام، و19 عملية بمستشفى الواسطى المركزى، و15 عملية بمستشفى ببا، و14 عملية بمستشفى الفشن المركزى.

وفيما يتعلق بنشاط العيادات الخارجية والمترددين والأقسام والفحوصات الداخلية، بلغ عدد المترددين على المستشفى المركزى بسمسطا " خلال تلك الفترة " 4800 للعيادات الخارجية والتردد على الاستقبال 600 حالة، و51 حالة دخول أطفال، و37 باطنة، و8 حالات نقل دم، و6 حالات عناية مركزة، و18 حالة حضانة و18 حالة جراحة، و8 حالات حميات، فى حين بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوى فى مستشفى ببا 339 جلسة، و41 دخول أطفال، و20 حضانة، و42 كيس دم، 155 عدد الأطفال المطعمين ضد الفيروس، 42 حالات دخول قسم النساء، بينما استقبل مستشفى الفشن المركزى 2000 حالة، و5000 عيادة خارجية، و24 حالة ولادة طبيعى، و4 تفريغ نساء، وحالة عناية مركزة، و8 عمليات أنف وأذن، 8 حالات جراحة، وحالتين عظام، 18 حالة باطنة، و11 حضانة.

وفى مستشفى ناصر العام، وصل عدد مرضى العيادات الخارجية والأقسام الداخلية إلى 183 حالة، و322 حالة عظام و368 أنف وأذن وحنجرة، و222 نساء وولادة، و399 باطنة، و1056 أطفال، و700 حالة جلدية، و271 حالة رمد، و28 حالة صدر، و49 حالة علاج طبيعى، و4 أمراض متوطنة، و167 تنظيم أسرة، و365 أسنان، و3 عناية مركزة عادية، و11 حضانة، و100 غسيل كلوى، فى حين استقبل مستشفى الواسطى 1601 "استقبال"، وبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 1756، و190 دخول، و186 خروج.

من جانبه، أعرب وكيل الوزارة عن شكره للأطقم الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بصفة عامة وعلى جهودهم فى هذا المجال، مشيرا إلى أنه يتابع ميدانيا المستشفيات، للاطمئنان على سير المنظومة والتعامل أولا بأول مع أية معوقات، حيث يتم المتابعة مع قيادات المنظومة الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية، والدكتور محمود حسين مدير إدارة الطب العلاجى والدكتورة رحاب عبد الغنى مدير المستشفيات للعمل بأقصى جهد لتلبية متطلبات الخدمة الصحية وتوفير الخدمة المناسبة.