/692331/سارة-نخلة-تهاجم-مسلسل-المشوار-سقطة--وافلاس-فني-في-تاريخ-المخرج

انتقدت الفنانة سارة نخلة مسلسل “المشوار”، الذي يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني 2022، مشيرة إلى انه اعتبرته سقطة وإفلاس فني للمخرج محمد ياسين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير هجوم سارة نخلة على مسلسل المشوار

كتبت سارة نخلة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحلقة ٢٢ دقيقة منها ٥ دقايق ما حصل في الحلقات السابقة و الحلقة عبارة عن ٣ مشاهد بالظبط مع تطويل و حشو و ملي على مافيش”.

وتابعت: “مخرج مهم اوي اوي ونجم و نجمة مهمين اوي، مش كنتو عملتوه ١٥ حلقة و اختصرتوا تعب المشوار علينا و عليكو و على المخرج المحترم الي هايعتبر المسلسل دا سقطة فتاريخه الفني، دا غير الكاست و حديقة الحيوانات الي قعدنا نتفرج عليها ٣ حلقات، افلاس فني”.

مسلسل المشوار

يعد مسلسل المشوار من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد، ويضم العمل في بطولته كلا من محمد رمضان، عمرو عبد الجليل وكارولين خليل، دينا الشربيني، أحمد مجدي، والعمل من إنتاج ميديا هاب (سعدي - جوهر)، ويُعرض العمل يوميًا عبر شاشة قناة dmc الفضائية في تمام الساعة 8:10 مساءً، ويعاد الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا في اليوم التالي ويعرض على شاشة قناة dmc دراما الساعة 11:15 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الساعة 4:30 صباحًا.

سارة نخلة تهاجم شيرين عبد الوهاب

وسبق وأن أثارت سارة نخلة الجدل بعد هجومها على الفنانة شيرين عبد الوهاب، اذ كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ““بقت مقرفة أوي بصراحة، مافيش مبررر لكل دا، ربنا أداها مال وعيال، ونجاح.. ماحدش بياخد كل حاجة، تسكت بقا وتهمد، بجد مستفزة أوي، كنت بحبها أوي بس بقت مقرفة ومريبة”، ثم فاجأت نخلة متابعيها وجمهورها بحذفها بوست هجومها على الفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك عقب تعرضها لانتقادات كثيرة.

وكانت قد نشرت فيديو، تكشف به عن مشروعها بالتزامن مع الجدل الذي أثير حول كريم الحسيني، قالت فيه: “الجمهور فاكر ان الممثلين دول بياخدوا ملايين و ان الممثل كائن فضائي مثلا و بيروح يصور كم شهر وياخد شوال فلوس وهو ماشي، على فكرة بس لازم تعرفوا ان الممثل انسان مرهف حساس جدا.. وان الممثل برضو راجل و مسؤول و عنده مسؤوليات كتير و كلنا على فكرة”.

وتابعت: “أنا بنت و عليا اقساط و عندي عيلة فرقبتي وبشتغل من وانا عندي ١٩ سنة و انا لسه في الجامعه و مسؤولة اكتر من ستين راجل مع بعض وغيري زميلتي ممثلة وعندها اقساط”.