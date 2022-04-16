/692330/تسليم-جثامين-ضحايا-أتوبيس-أسوان-السياحى-الأجانب-للسفارات-التابعين-لها

أرسلت سفارة فرنسا مندوبا للإستلام جثامين ضحايا حادث الأتوبيس السياحى الذى وقع فى محافظة أسوان خلال الأيام القليلة الماضية،وذلك بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بهم، وعددهم 5 متوفين منهم أربعة فرنسيي الجنسية، كما أرسلت سفارة بلجيكا مندوبا لاستلام الجثمان الخامس بلجيكى الجنسية، لنقلهم إلى القاهرة واحتجازهم بأحد المستشفيات هناك لحين الانتهاء من الاجراءات اللازمة لنقلهم إلى دولتهم.

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ويتم تسليم الجثامين من مشرحة أسوان العمومية، تحت إشراف مأمور قسم أول أسوان العقيد أحمد مصيلحي وتواجد أمني من رجال الشرطة أمام المشرحة،وذلك بعد أصدار النيابة العامة قرارا بأستلام الجثامين.

يذكر أن أهالى الضحايا كل من: سمير عبد الستار عبد السيد وعبد الله حسين عبد الغني سائقا الأتوبيس السياحي، وإبراهيم فؤاد إبراهيم من محافظة كفر الشيخ وشريف فارس عبد الفتاح من محافظة القاهرة استلموا جثامين ذويهم وهم قائدو سيارة تهريب الأسماك المتسببة في وقوع الحادث وذلك بعد صدور قرار النيابة العامة والتعرف على هويتهم، كما تم استلام جثمان محمد عبد المنعم المرشد السياحي اول أمس للتعرف على هويتهم وكان حادث سير وقع أول أمس عند الكيلو 43 على طريق أبو سمبل / أسوان قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين، وواحد بلجيكى، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام الأتوبيس السياحى رقم ( ع ن ج 673 ) المتجه إلى مدينة السياحية، وسيارة ربع نقل المتجهة إلى مدينة أسوان وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل.

زيارة محافظ أسوان للمصابين

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان زار للمرة الثانية المصابين بمستشفى أسوان الجامعى من أجل الإطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث السير، بجانب تقديم كافة التسهيلات لإجراءات خروج المصابين ونقلهم للقاهرة، مع باقي الفوج السياحي، بالإضافة إلى سرعة استخراج تصاريح دفن جثامين ضحايا الحادث.

بحضور السفير الفرنسي في مصر

وجاء ذلك بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي، وأيضًا فرانسوا كورنية السفير البلجيكي بالقاهرة، وكذلك الوزير المفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، علاوة على الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان.

تعازي الرئيس السيسي

ونقل محافظ أسوان تحيات وتعازي الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لمصابي وضحايا الحادث، مؤكدًا أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية تم التدخل السريع بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية حيث تم خروج 7 مصابين أمس، وسيتم اليوم خروج باقي المصابين لنقلهم إلى القاهرة مع باقي الفوج السياحي، وهو الذي يتوازى مع إنهاء إجراءات نقل الجثامين حيث تم تكليف مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية، وأيضًا مسئولي الصحة والسياحة بمرافقتهم حتى سفرهم.