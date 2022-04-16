/692329/مصطفى-شعبان-ينتهي-من-تصوير-مسلسل-دايما-عامر-في-هذا-الموعد

يضع الفنان مصطفى شعبان اللمسات الأخيرة على مسلسلها الرمضاني “ديما عامر”، الذي يعرض على قناة الحياة ضمن الماراثون الرمضاني الحالي، اذ انه من المقرر أن ينتهي من تصوير العمل بعد أسبوع من الأن.

دوت الخليج يرصد موعد انتهاء مصطفى شعبان من تصوير مسلسل دايما عامر

وكانت قد شهدت الحلقة 14 من مسلسل ديما عامر ظهور خاص للطفل مهند عماد الذي سبق وأن طلب في احتفال قادرون بإختلاف لذوي الإحتياجات الخاصة 2019، بتقديم اقتراح تدريس مادة احترام الآخر، والتي كانت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتألق مهند في الغناء وأبهر كل الحاضرين بالمدرسة بصوته وجاء مهند في المشهد كأحد طلاب مدرسة رؤية الخاصة التي يعمل فيها عامر عبدالرازق ويجسد دوره الفنان مصطفى شعبان.

أبطال مسلسل دايما عامر

جدير بالذكر أنه يضم مسلسل دايما عامر، كوكبة من نجوم الفن مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري، وتدور قصته حول عرض المشكلات التي يواجهها التعليم وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الطلاب داخل مدرسة يتعرضون لأزمات تجعلهم يلجأون للفنان مصطفى شعبان الذي يجسدة شخصية أخصائي اجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل ديما عامر

ويعرض مسلسل دايما عامر يعرض مسلسل دايما عامر في الساعة 7:40 مساءً على شاشة قناة الحياة، وتكون الإعادة الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا، كما يعرض المسلسل على شاشة قنوات ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف شاشة التلفزيون المصري ومنصة WATCHIT الإلكترونية.

أخر أعمال الفنان مصطفى شعبان

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى شعبان تألق في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بطولته إلى جانب عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.