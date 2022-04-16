/692328/موعد-مباراة-بيراميدز-أمام-مازيمبي-فى-بطولة-الكونفيدرالية-الإفريقية

يدخل فريق بيراميدز مباراته غداً الأحد، أمام نظيره مازيمبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة بيراميدز

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف.

بيراميدز بالكونفدرالية

نجح بيراميدز من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد حصد المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين على أهلي طرابلس صاحب الصدارة.

ويتبقى لبيراميدز مباراة وحيده في بطولة كأس الكونفدرالية بدور المجموعات، أمام زاناكو بالقاهرة، في الثالث من أبريل القادم، على ملعب 30 يونيو.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ١٧ أبريل الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب مازيمبي بمدينة لوممباشي في الكونغو يوم ٢٤ من نفس الشهر.

ويتأهل الفائز من مباراتي مازيمبي والكونغو مع الفائز من مباراتي المصري ونهضة بركان في الدور نصف النهائي من البطولة.