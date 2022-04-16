مصدر أمني يوضح حقيقة دخول محافظة الغردقة باستمارة بيانات مسبقة

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اشتراط ملء استمارة بيانات للمترددين على محافظة البحر الأحمر، مؤكدا أن هذه الاستمارة خاصة بالعمالة غير المنتظمة التي تعمل بنطاق المحافظة في إطار تسهيل عمل الشركات العاملة هناك.

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