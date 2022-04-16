وزير الشباب والرياضة يطلق شارة البدء لماراثون الدراجات الهوائية بالواحات البحرية

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شارة البدء لماراثون الدراجات الهوائية تحت شعار "رياضتك مناعتك"، الذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، بمشاركة 500 شاب وفتاة من أبناء الواحات البحرية.

انطلق الماراثون في الثانية ظهراً من أمام منطقة بانوراما الواحات حتى مركز شباب الباويطي لمسافة نحو 3كيلومترات، بمشاركة اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضة بالوزارة، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.





وأكد وزير الشباب والرياضة أن تنظيم ماراثون رياضي للدراجات لأبناء الواحات البحرية يعكس اهتمام القيادة السياسية بنشر الرياضة في أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة اسلوب حياة بما يحقق أحد أهم أهداف الدولة في مجال الرياضة والصحة، عبر تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وخاصةً رياضة الدراجات.

أضاف "صبحي" إن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب لتكوين جيل رياضي يؤمن بأهمية الاعتماد على الدراجات في التنقل من مكان لأخر كوسيلة اقتصادية، وتأثيرها على النواحي البدنية وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، مؤكداً أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة وصل صباح اليوم للواحات البحرية لتفقد عدد من المنشأت الشبابية، منها مراكز شباب "الباويطي، القصر، منديشة"، وشهد مسابقات التزلج على الرمال، كما تفقد الأماكن المقرر تنفيذ معسكرات "يلا كامب" بها.

كما تتضمن الزيارة للواحات البحرية حضور ختام الدورة الرمضانية، وعقد لقاء حواري مفتوح يجمع وزير الشباب والرياضة مع شباب الواحات.