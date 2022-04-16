قومي المرأة بالتعاون مع مركز الأزهر العالمى للفتوى ينظم حملة توعوية بالقليوبية

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقد المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى من خلال وحدة لم الشمل وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية حملة توعوية ضمن برنامج الارشاد الاسري والتنشئة المتوازنه ، وذلك بمحافظة القليوبية في الفترة من ١٠-١٤ ابريل ٢٠٢٢ ، تضمنت الحملة عدد 19ندوات/ لقاءات جماهيرية) في كل من مضيفة زاوية الشيخ سندج و جمعية تنمية المجتمع المحلي و جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقاعة الصغري ومضيفة زاوية الشيخ سند بشبين القناطر والمعهد الفني الصحي للتمريض

وندوة للشاكيات بفرع المجلس و عزبة العسايلة في شبين القناطر وقرية سليمان الور بشبين القناطر وكلية التمريض جامعة بنها و كلية التجارة بجامعة بنهاوقصر العمدة بمنية شبين

وقد استهدفت الحمله عدد 2437 سيدة ورجل .

كما تضمنت ورش عمل حول منهج المشورة الاسرية والتنشئة المتوازنة لرائدات بمقر فرع المجلس بهدف تدريبهم مما يؤهلهم للمشاركة في حملات التوعية الأسرية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف وبعض المؤسسات الأخرى ، ويقوم على تدريبهم مجموعة من المدربين المعتمدين من المجلس القومي للمرأة والحاصلين على تدريب مدرب بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية لطب الاطفال ومجموعة من الشيوخ من المركز العالمي للفتوى الالكترونية بالأزهر الشريف

تهدف هذه الحملات إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومعالجتها دينياً واجتماعياً ، كما تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرآة والعمل على التوعية الصحية والنفسية والاجتماعية للمقبلين على الزواج او المتزوجين بالفعل ، حيث تناقش اساليب اختيار الشريك المناسب للحياة الزوجية الذي يعد ركيزة أساسية في بناء الأسرة السلمية والمستقرة التي هي وحدة بناء المجتمع .

كما تتضمن الحملات محاور مهمة منها صحة الأم والطفل والتغذية والرضاعة واساليب التربية السليمة والصحة النفسية للأبناء.