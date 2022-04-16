ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن صلاة العيد ستقام بالمساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها الجمعة وبذات ضوابط إقامتها فى العام الماضى بالمساجد دون الساحات.
وتمثلت ضوابط الوزارة، فى إقامة الصلاة بالمساجد الكبرى، وعدم السماح بأداء الصلاة فى الساحات، وارتداء الكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصى، مع مراعاة علامات التباعد الاجتماعى.
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