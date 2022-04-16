الانتهاء من تنفيذ أول مركز لتنمية الأسرة ضمن حياة كريمة بقنا

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف كأول مركز على مستوى الجمهورية يتم الانتهاء من تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لأقسام المركز حيث استمع إلى شرح مفصل لمحتويات المركز، مشيرا إلى أن المبنى يقام على مساحة 1000 م، ويتكون من طابقين، ويضم وحدة تضامن اجتماعى، حضانة أطفال مزودة بفناء للألعاب، مشغلا، معرضا لمنتجات المشغل بالإضافة إلى عدد من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهن فى سوق العمل، مشيرًا إلى أنه تم تصميم المبنى ليتناسب مع وظائف الوحدات الداخلية به، كما تم عمل "رامب" لذوى الاحتياجات الخاصة لتيسير دخولهم وخروجهم من المركز.

وأضاف محافظ قنا، أنه سيتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لسرعة تأثيث المركز، تمهيدا لبدء العمل به، حتى يتسنى لأهالى القرية الاستفادة من الخدمات المميزة التى يقدمها المركز، لافتا إلى أن قرية المراشدة شهدت أيضا افتتاح أول مجمع خدمات حكومية، وأول مجمع زراعى على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تنفيذ 48 مشروعا فى قطاع التضامن الاجتماعى، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ إجمالى المشروعات فى هذا القطاع وصلت إلى 70% حتى الآن.