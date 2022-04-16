رئيس الأسقفية: هدفنا بناء كنيسة حية لمجتمع أفضل

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم السبت، مؤتمرًا لتدريب قادة الشباب من الكنائس الأسقفية من مختلف المحافظات.





وقال رئيس الأساقفة - فى الكلمة الافتتاحية ألقاها - "هدفنا بناء كنيسة حية لمجتمع أفضل، ممتلئة بنعمة ومواهب الروح القدس فتصبح قادرة على تغيير المجتمع للأفضل"، مضيفا أن "الصفات التى تجعل الكنيسة حية ومختلفة هو أن تكون ممتلئة بالفرح والابتهاج وبروح الصلاة والمواظبة على العبادة وكسر الخبز". وتضمن اليوم صلاة افتتاحية وكلمة من رئيس الأساقفة وفترة تسبيح وعبادة، بالإضافة لعظة عن الخدمة الكنسية ورؤية وأهداف خدمة الشباب فى الفترة القادمة.

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