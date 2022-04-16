/692327/أزمات-مكاتب-البريد-بمناقشات -اتصالات-النواب-غدا
تشهد لجنة الإتصالات وتنظيم المعلومات بمجلس النواب، غدا الأحد، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة شيماء نبيه بشأن تطوير مكتب بريد مدينة الكردي بالدقهلية وبشأن تطوير مكتب بريد منيه النصر بمحافظة الدقهليةو بشأن تطوير مكتب بريد ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.
دوت الخليج
وتشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن تأخر محافظة المنيا عن تسليم مساكن المنشية، بعدد (17) عمارة سكنية بمركز أبو قرقاص، مع العلم أنه تم البدء في بناء المشروع منذ أكثر من عشر سنوات وتم الانتهاء منه ولم يسلم حتى الآن.
أزمات مكاتب البريد بمناقشات اتصالات النواب غدا
وتشهد لجنة الشباب والرياضة موضوعـات طلبـات الإحاطـة المقدمـة من إبراهيم عويس، بشأن عدم الانتهاء من الملعب القانوني لمركز شباب أبو الغيط، وعدم البدء في الملعب الخماسي بمحافظة القليوبية، والنائب/ عادل النجار، بشأنتنجيل وصيانة ملعب مركز شباب سنهور المدينة – مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ وإقامة سور مركز شباب شباس الشهداء – بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.وتنجيل وصيانة ملعب مركز شباب محلة أبو علي -مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
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