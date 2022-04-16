/692326/النائب-عاطف-كعربان-مصر-نجحت-في-رفع-كفاءة-شبكات-الكهرباء

قال النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، إن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا، لقضية الطاقة وتوفير الكهرباء، وإقامة محطات ضخمة طوال السنوات الماضية، بفضل توجيهات الرئيس السيسي.

دوت الخليج

مصر نجحت في إقامة مشاريع للربط الكهربائي مع دول الجوار

ونوه كعربان في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين،بان هناك انتظام واستقرار في التغذية الكهربائية بمختلف المناطق بكافة المحافظات.

وأرجع عضو مجلس النواب، هذه الطفرة والقفزة الحقيقية في مجال الكهرباء، إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وزيادة إنتاجها بما يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي طوال العام، ووجود احتياطي من الطاقة الكهربائية يلبي كل الاحتياجات المحلية والمستقبلية. علاوة على وجود مشاريع للربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا.

واختتم، بأن مصر وبرؤية واضحة من جانب قيادتها السياسية عالجت مشكلة الكهرباء، لتصبح اليوم قاعدة انطلاق لكل المشاريع التنموية العملاقة في البلد. وتنجو مصر من فخ كثير من الدول العربية والأفريقية التي تعاني الأمرّين اليوم في مشكلة الطاقة.