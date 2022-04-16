/692324/دهشت-بين-جماله-وجلاله-ميرهان-حسين-تتألق-بجلسة-تصوير-جديدة-وسط-الغيطان

شاركت الفنانة ميرهان حسين الجمهور بجلسة تصوير جديدة في وسط الأراضي الزراعية، تألقت بها ونالت إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إطلالة ميرهان حسين في أحدث ظهور لها

ظهرت ميرهان حسين خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بعبائة من اللون البيج مشجرة بأشجار خضراء، وظهر في خلفيتها أراضي زارعية لتناسب إطلالتها.

وعلقت ميرهان حسين على الصور، فقالت: “فدهشت بين جماله و جلاله “.

مريهان حسين تثير الجدل بصور من العمرة

هذا وشاركت ميرهان حسين مجموعة صور لها عبر موقع انستجرام مؤخرا، وهي تؤدي مناسك العمرة وعلقت عليها قائلة: «مع أن الصورة دي من أحب صوري لقلبي.. اترددت أنزلها.. أولًا خفت إن دا يأثر على ثواب حاجة بيني وبين رب العالمين، عارفة إن في ناس سطحية كتير هايكتبوا كومنتات كلها إيه يا طاهرة إيه يا ست الشيخة، ويعملوا فيها إنهم مابيغلطوش أبدا، وجايين يحكموا على ناس زيهم أحكام هبلة وخلاص، وهمّا مايعرفوش اللي بينك وبين ربنا ولا عمرهم هايعرفوه».

وتابعت: «بس قولت لأ مش هامشي ورا الفكر دا وهانزّل صورتي اللي بحبها عشان فيها ذكرى وجودي في أطهر بقاع الأرض، وأنا ضيفة في بيت الله الحرام، وبحتفل فيها بنعمة من أكبر النعم هي نعمة إن ليا رب عظيم اسمه الكريم اللي ممكن أطلب منه أي شيء ومفيش حاجة كبيرة عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نعمة وجود ربنا في حياتنا أكبر من كل النعم».

ميرهان حسين: عندي صحاب ملحدين

وصرحت ميرهان حسين بإلحاد عدد من أصدقائها، وقالت متعجبة: «أنا حقيقي معرفش إزاي في ناس بتلحد وتنكر وجود ربنا والعياذ بالله، وفيه منهم أصحاب ليا وناس بقابلهم، ومع حبي ليهم بس بقولهم فايتكوا أعظم حاجة في الوجود إن يبقى ليك رب قادر على تحقيق كل اللي يتمناه قلبك، ويسرح فيه خيالك رب أكبر من كل كبير هو الأمان في الدنيا دي وكل من عليها فان».