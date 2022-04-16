/692319/مستقبل-وطن-يواصل-فاعليته-لتقديم-وجبات-الإفطار-للصائمين-بقرية-البراجيل

قامت أمانة مركز أوسيم بفاعليتها بشهر رمضان الكريم لليوم الخامس عشر على التوالي بإقامة “مطبخ الخير” لتقديم وجبات الإفطار، وتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجاً من الأهالي بقرية البراجيل، وتم إنطلاقة من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين النائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

مستقبل وطن يواصل فاعليته لتقديم وجبات الإفطار للصائمين بقرية البراجيل

وقال أحمد أسعد أمين الحزب إن الأمانة قامت بتوزيع كميات كبيرة من وجبات الإفطار الساخنة على الباعة الجائلين والأسر الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة "مطبخ الخير"، والذى يعمل للعام الثاني علي التوالي خلال شهر رمضان.

وأضاف أسعد أنه تم تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، والمساهمة في توزيع السلع الغذائية بالقرى والمراكز في المحافظات على الفئات والأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن حزب مستقبل وطن يعمل من أجل الناس لبناء غد افضل والمضي للامام نحو الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية والتى رفعت شعار نتطلع جميعا الي عهد جديد ومشرق من اجل المواطن المصري وتحقيق احلامهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد أمين الحزب علي أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تخفف لأعباء عن كاهل المواطنين تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة”.