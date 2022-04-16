/692318/وزير-التنمية-المحلية-الحكومة-لم-ترفع-سعر-السولار-لتأثيره-المباشر-على-أسعار-السلع

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أن هناك زيادات وفروق أسعار غير مبررة في السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة علي الرغم من حرص الحكومة علي عدم زيادة أسعار السولار خلال الفترة الأخيرة لتأثيره المباشر علي أسعار نقل السلع والمنتجات الغذائية والزراعية، وفي الوقت الذي تشهد فيه الأسعار العالمية للمواد البترولية ارتفاعات بصورة كبيرة حول العالم وصلت إلي 200 ٪؜.

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ووجه اللواء محمود شعراوي حديثه لتجار سوق العبور: احنا جايين نحط ايدينا في ايديكم لأن دوركم مهم ونشكركم علي ما تقوموا به من السيطرة علي الأسعار والتخفيف علي المواطن ودعم جهود الدولة في هذا الشأن. وأكد "شعراوى" حرص الدولة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح اليوم السبت، سوق العبور للجملة لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة والأسماك والتمور بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك ، حيث يعتبر سوق العبور أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة.

أكد تجار سوق العبور على وقوفهم إلى جانب القرارات والإجراءات التى تتخذها الدولة لخفض الأسعار والسيطرة عليها والتخفيف على كاهل المواطنين من محدودى الدخل ، مؤكدين أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت مؤخراً انخفاضاً فى الأسعار يتراوح ما بين ٣٠ ٪؜ الي ٥٠ ٪؜ كما ستشهد انخفاضات آخرى خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المبارك.

وزير التنمية المحلية: الحكومة لم ترفع سعر السولار لتأثيره المباشر على أسعار السلع

وأضاف التجار: نحن مع الدولة بكل ما نملك ووطنيون وعارفين ظروف الناس .. ولابد أن تساعدنا الحكومة في السيطرة علي بعض الأسواق العشوائية والغير مرخصة والحلقات الوسيطة التي تساهم في زيادة الأسعار، وأكد التجار ان التغيرات المناخية التي تمر بها مصر ودول العالم آثرت علي المنتجات الزراعية ، ولكن الفترة الأخيرة شهدت ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة مما ساعد علي خفض الاسعار.

كما طالب التجار بزيادة جهود الدولة في الثقافة الزراعية والارشاد الزراعي خاصة مع التغيرات المناخية الحالية ، مؤكدين علي أهمية المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الزراعة مثل الصوب الزراعية والمليون ونصف مليون فدان والتي ساهمت في عدم مضاعفة ارتفاع الأسعار علي المواطن. بدوره، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع.