/692317/نقل-النواب-تناقش-أزمات-الطرق-بمركز-فاقوس-فى-الشرقية-غدا-بناءا-على-طلب-النائب-إمام-منصور

تشهد لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد غدا الأحد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أمام منصور بشأن الحاجة إلى إنشاء طريق دائري لمدينة ومركز فاقوس مكمل للطريق الدائري الجاري إنشاؤه من ناحية أبو شلبي بديل لطريق فاقوس الحربي نظراً لعدم استيعاب الطريق الحالي للكثافات المرورية عليه

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تضم أيضا سرعة الانتهاء من الأعمال التي تتم على طريق فاقوس الحربي من ناحية أبو شلبي مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، لكونه الطريق الوحيد الذي يربط مدينة فاقوس ومحافظة القاهرة ومدن القناة، وضرورة إنشاء مدخل ومخرج على الطريق الدائري المزمع إنشائه لمركز فاقوس على الطريق الرابط بين مركز فاقوس ومركز الحسينية (طريق السماعنة)، وضرورة إنشاء نفق لعبور السكة حديد بشارع الدروس بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية لتفادى الازدحام المرورى بالمدينة.

نقل النواب تناقش أزمات الطرق بمركز فاقوس فى الشرقية غدا بناءا على طلب النائب إمام منصور

أيضا طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة/ ميرفت عازر، بشأن ضرورة إنشاء كوبري مشاة لربط البر الشرقي والغربي للرياح التوفيقي بمدينة ميت غمر- محافظة الدقهلية نظراً لكثرة الحوادث على الطريق السريع بنها / أجا والحاجة إلى إنشاء كباري مشاة أو أنفاق لتيسير الانتقال بين القرى لحماية المواطنين من المخاطر المرورية على الطريق السريع بنها/ المنصورة.