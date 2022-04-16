/692317/نقل-النواب-تناقش-أزمات-الطرق-بمركز-فاقوس-فى-الشرقية-غدا-بناءا-على-طلب-النائب-إمام-منصور
تشهد لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد غدا الأحد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أمام منصور بشأن الحاجة إلى إنشاء طريق دائري لمدينة ومركز فاقوس مكمل للطريق الدائري الجاري إنشاؤه من ناحية أبو شلبي بديل لطريق فاقوس الحربي نظراً لعدم استيعاب الطريق الحالي للكثافات المرورية عليه
دوت الخليج
تضم أيضا سرعة الانتهاء من الأعمال التي تتم على طريق فاقوس الحربي من ناحية أبو شلبي مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، لكونه الطريق الوحيد الذي يربط مدينة فاقوس ومحافظة القاهرة ومدن القناة، وضرورة إنشاء مدخل ومخرج على الطريق الدائري المزمع إنشائه لمركز فاقوس على الطريق الرابط بين مركز فاقوس ومركز الحسينية (طريق السماعنة)، وضرورة إنشاء نفق لعبور السكة حديد بشارع الدروس بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية لتفادى الازدحام المرورى بالمدينة.
نقل النواب تناقش أزمات الطرق بمركز فاقوس فى الشرقية غدا بناءا على طلب النائب إمام منصور
أيضا طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة/ ميرفت عازر، بشأن ضرورة إنشاء كوبري مشاة لربط البر الشرقي والغربي للرياح التوفيقي بمدينة ميت غمر- محافظة الدقهلية نظراً لكثرة الحوادث على الطريق السريع بنها / أجا والحاجة إلى إنشاء كباري مشاة أو أنفاق لتيسير الانتقال بين القرى لحماية المواطنين من المخاطر المرورية على الطريق السريع بنها/ المنصورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقل النواب تناقش أزمات الطرق بمركز فاقوس فى الشرقية غدا بناءا على طلب النائب إمام منصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.