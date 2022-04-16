/692315/ظاهرة-الاستعمال-السيئ-للدعاية-الطبية-عبر-وسائل-الإعلام-بمناقشات-صحة-النواب-غدا

تشهد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،غدا الأحد، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن تدبير التمويل اللازم لعملية ترميم الطاحونة الهوائية الأثرية الموجودة في حي كوم الطواحين بمدينة إدكو بالبحيرة.

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كما تشهد لجنة السياحة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات وتدبير الموارد المالية لتحويل منطقة الدير المُحرق بمركز القوصية – محافظة أسيوط إلى منطقة سياحية دينية وجاذبة للسياحة الدينية.

وبلجنة الشئون الصحية – تشهد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة أحمد العرجاوي، بشأن تطوير مصنع الادوية بدمنهور – محافظة البحيرة وهل يتبع هيئة الدواء المصرية أم وزارة الصحة والسكان، و إيهاب منصور، بشأن نقص الادوية المضادة للفيروسات (ريمديسفير) وارتفاع أسعارها الذي تضاعف أكثر من خمسة اضعاف مما يشكل عبئاً كبيراً على المرضى ومحدودي الدخل، والنائب/ محمد فوزي الرفاعي، بشأن خطر بيع الدواء من خلال التطبيقات الإلكترونية.

ظاهرة الاستعمال السيئ للدعاية الطبية عبر وسائل الأعلام بمناقشات صحة النواب غدا

كما تضم أيضا طلب ايمن محسب، بشأن ظاهرة الاستعمال السيئ للدعاية الطبية عبر وسائل الأعلام في تسويق أوهام وأدوية تضر بصحة المرضى، وطلب مها عبدالناصر، بشأن نقص الأدوية في المستشفيات والصيدليات.