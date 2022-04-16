/692312/خالد-منتصر-يهاجم-مسلسل-مكتوب-عليا-مواقفه-تعمد-القسوة-وغلظة-الحس-مابتضحكش

أعرب الإعلامي خالد منتصر عن ازعاجه من مواقف أكرم حسني السلبية والتي يراه قاسية في بعض الأحيان خلال مسلسله الرمضاني 2022 والذي أتى بعنوان “مكتوب عليا”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق خالد منتصر على مسلسل مكتوب عليا

كتب خالد منتصر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لازم ناخد بالنا واحنا بنكتب كوميدي ان مواقف تعمد القسوة وغلظة الحس مابتضحكش خاصة إنك مش ممهد لها درامياً خالص ، والشخصية اللي انت بتمارس عليها القسوة دي شخصية عادية لا هيا دراكولا ولا القاتل المتسلسل”.

خالد منتصر: الاحتفاظ بالخيط الانساني مهم حتى لو بتهرج

وتابع خالد منتصر حديثه: “مامعنى اني أحط ملايه على فم مريض مشلول ومنتظر مني أضحك؟ مامعنى اني أخليه يفتح فمه عشان ياخد الدوا ثم أرمي الدوا ع الأرض…الخ لم أضحك بل تأففت من تلك المواقف التي خلقت للأسف حاجزاً بيني وبين البهجة التي كانت في بداية المسلسل”.

واختتم منتصر حديثه موجها حديثه لمؤلفي الأعمال الكوميدية: “خدوا بالكم وانتم بتكتبوا كوميديا ، الاحتفاظ بالخيط الانساني مهم حتى لو بتهرج”.

قصة مسلسل مكتوب عليا

وتدور قصة مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني في إطار تشويقي كوميدي، حيث أن الفنان أكرم حسني يجسد شخصية جلال خلال أحداث العمل الدرامي، وهو شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.

هذا ويشارك في بطولة مسلسل مكتوب عليا أكرم حسني، بجانب عدد من النجوم منهم أيتن عامر، وهنادي مهنا التي تقدم دور موظفة في البنك، يعجب بها أكرم حسني بمجرد رؤيته لها في البنك، ويحاول أن يتقرب منها بأي طريقة.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا

والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، والإنتاج لـ كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض مسلسل مكتوب عليا يوميًا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة dmc الفضائية في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 1.45 صباحا، والمرة الثانية الساعة 6 صباحاً.