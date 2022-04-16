/692311/شباب-النواب--تنسيق-رباعي-بين-اللجنة-الأولمبية-والبارالمبية-ووزارة-الرياضة-لدعم-أبطال-مصر-في-مختلف-الألعاب

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن اللجنة تدعم اللجنة الاولمبية المصرية ، للعمل علي وجود ابطال اولمبيين في مختلف اللعبات الرياضية ، وهو ما سيساهم في حصول مصر علي العديد من الميداليات الرياضية في مختلف البطولات .

دوت الخليج

جاء ذلك علي هامش تكربم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، للدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحضور النائبة آية مدني والنائب خالد بدوي والنائب محمود توشكي اعضاء لجنة الشباب .

واكد رئيس لجنة الشباب، في كلمته خلال توقيع برتوكول تعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية ،وتكريم العديد من الشخصيات، إن اللجنة تثمن توقيع البروتوكول وتدعو جميع الاتحادات ، لتفعيل التعاون بينهم ، من أجل استعادة الرياضة المصرية لمكانتها .

وأشار الي اهميه التنسيق والتواصل بين لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب ، واللجنة الاولمبية واللجنة البارالمبية ووزارة الشباب ، من أجل العمل علي تقديم الدعم الكامل للابطال المصريين في كافة الالعاب ، مؤكدا ان هذا التنسيق سيمون له الدور الاهم لدعم الرياضة المصرية والابطال الرياضيين في الفتره القادمه.

شباب النواب : تنسيق رباعي بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية ووزارة الرياضة لدعم أبطال مصر في مختلف الألعاب

وشهد حفل التكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والنائب أحمد دياب نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، وكذلك تكريم الاتحادات الرياضية المصرية على الانجازات التي تحققت خلال الفترة الحالية على جميع المستويات وكان لها دور كبير في تطور وتقدم الرياضة المصرية.

وشهد الحفل تكريم البطلة الأولمبية فريال أشرف والبطلة الأولمبية جيانا فاروق والبطلة الأولمبية هداية ملاك والبطل الأولمبي سيف عيسى، والبطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو والبطل البارالمبية شريف عثمان والبطل البارالمبي محمود صبري والبطلة البارالمبية رحاب رضوان والبطلة البارالمبية فاطمة عمر والبطل البارالمبي محمد صبحي والبطل البارالمبي هاني عبدالهادي والبطل البارالمبي محمد الزيات والبطلة البارالمبية شيماء سامي والبطل الأولمبي محمد إيهاب والبطلة الأولمبية سارة سمير.

وشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات الرياضية والعامة اللواء خالد شكري رئيس جهاز الرياضة العسكري واللواء أشرف عزت رئيس اتحاد الشرطة الرياضي والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية والدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز غنيم والأستاذ عبدالمنعم الحسيني والمهندس الباسل عبدالله ورؤساء الاتحادات الرياضية والنائبة الدكتورة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية السابقة والمستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي الزهور والدكتور أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس الرياضي والدكتور عبدالله غراب رئيس نادي الصيد المصري والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة روابط الرياضية.