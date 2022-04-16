تمهيدا لافتتاحه بالعيد القومي.. محافظ شمال سيناء يتابع أعمال إنشاء المجمع الصناعي بالمنطقة الحرفية بالعريش (صور)

تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، خلال جولة ميدانية ، أعمال إنشاء المجمع الصناعي الحرفي والذي يبضم عدد 48 ورشة حرفية بالمنطقة الحرفية في حي المساعيد بالعريش، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها تمهيدا لافتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة.

وكان في استقبال المحافظ خلال زيارته للمنطقة الحرفية بالمساعيد ، المهندس أحمد فايق، مدير المنطقة الحرفية، فيما قام المحافظ بتفقد أعمال الرصف وتوصيل المرافق للورش الحرفية داخل المجمع ، بجانب زيارة الورشة الخاصة بتعبئة وتغليف المواد البقولية وورش النجارة"نجارة الباب والشباك-نجارة الموبليا".

وأكد محافظ شمال سيناء على سرعة إنهاء الأعمال الجارية بمجمع الورش الحرفية تمهيدًا لافتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة في الخامس والعشرين من شهر ابريل الجاري، وتوزيع الورش الحرفية علي المنتفعين.

ولفت "شوشة" إلى أن وزارة التخطيط سبق أن خصصت مبلغ 50 مليون جنيه "25 مليون جنيه انشاءات-25 مليون جنيه معدات"، لإنشاء المجمع الصناعى الحرفى بالمنطقة الحرفية بالمساعبد.

ويضم المجمع 48 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة والتى من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية.

و قال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، أنه سيتم الانتهاء من الأعمال التي يقوم بها جهاز التعمير بمجمع الصناعات الحرفية في المواعيد المحددة وطبقًا للجدول الزمني المخطط ، لافتًا إلي أن مجمع الصناعات الحرفية يقع بالمنطقة الحرفية بالمساعيد، ويتكون من عدد 48 وحدة منهم 43 وحدة كاملة التشطيب ومجهزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل.

وأوضح أن مجمع الصناعات يشمل انشطة النجارة والحدادة والالوميتال وتعبئة المواد البقولية ووحدات البلاستيك ، ويتم انشاء المجمع وتجهيزه بمعرفة الهيئة القومية للانتاج الحربي وبتكلفة ٥٠ مليون جنيه، بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وتفقد محافظ شمال سيناء يرافقه رئيس منطقة التعمير ، خلال الجولة ، أعمال رصف الطرق في مدينة العريش، حيث قام المحافظ بمتابعة رصف شارع الـ20 بداية من شارع 53 وحتي شارع الخزان، بجانب زيارة شارع المركز الاستكشافي والخزان والذين يصلان شارعي الفاتح بشارع أسيوط، وشارع مدرسة الجولف وشارع المدرسة المعمارية.

وشدد المحافظ علي سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمدينة العريش في المواعيد المحددة وطبقًا للمواصفات ، حتي تظهر مدينة العريش بوجهها الحضاري ، ضمن مخطط تنمية وتطوير المدينة.