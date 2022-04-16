حملة توعوية عن مبادرات رئيس الجمهورية لدعم صحة المصريين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتضمنت المبادرات "صحة المرأة المصرية، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر والاعتلال الكلوى، اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، قوائم الانتظار، دعم صحة الأم والجنين، التطعيم ضد فيروس كورونا، الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، والبرنامج الصحى لرعاية كبار السن".

وشارك فى الحملة "سوسن بدر، ومحمد الشرنوبى، ويسرا اللوزى، الكابتن حازم إمام، بيومى فؤاد، أحمد فهمى، عمرو عبدالجليل، ليلى عز العرب، محمد ثروت".