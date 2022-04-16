/692310/مسلسل-راجعين-يا-هوى-الحلقة-14-نور-النبوي-وسلمى-أبو-ضيف-يدفعون-ثمن-خلاف-أسرتهم

شهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14 العديد من الأحداث الهامة والشيقة، التي أذيعت على قناة dmc في الساعة التاسعة والنصف من مساء امس الجمعة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14

بدأ مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 14 بإجبار شريفة “أنوشكا”، ابنتها ولاء “سلمى أبو ضيف”، على مقابلة عريس يعمل طبيبا رغم علمها بانها على علاقة بنجل عمها والذي يجسده نور خالد النبوي خلال أحداث العمل، لكنها تقوم بعمل أشياء غير لطيفة أمام اسرة العريس تجعلهم يشمئزون منها.

عاقبت شريفة ابنتها ولاء، مهددها بأن الطريق التي تسير به خطأ ولن تسمح بهذه المهزلة وستزوجها بالشخص الذي ستختاره لها مهما تطلب الأمر، لتلتقي ولاء بان عمها من وراء القضبان الواصل بين منزلهم ومنزل نور خالد النبوي، ويتحدثان بلغة العين في لقاء مؤثر للثنائي.

إبعاد نور النبوي عن سلمى أبو ضيف

ورصدت الحلقة أيضا، محاولة نور النبوي عرقلة طريق الشاب المتقدم لـ سلمى أبو ضيف من خلال هجومه عليه وابراحه ضربا مربحا فيذهب نور وسلى لقسم الشرطة، لتتخذ أهل نور قرار بابعاده عن سلمى من خلال سفره للخارج.

في حين يحاول والده استعادة ورثه وعندما يتسعين بـ رؤوف “اسلام ابراهيم” لاستعادة ورثه من أشقائه مقابل اعطائه 10 % من الورث لكن الأخير يرفض ذلك.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

يشار أن مسلسل راجعين يا هوى من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والمعالجة الدرامية لـ محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، ويضم في البطولة كلا من أنوشكا، سلمى أبو ضيف، أحمد بدير، وفاء عامر، نور النبوي، وهنا شيحة.

ويعرض مسلسل راجعين يا هوى عبر شاشة قناة cbc الفضائية الساعة 11:35 مساءً بتوقيت القاهرة، ويعاد في تمام الساعة 2:15 مساءً، بينما يعرض على شاشة قناة DMC الفضائية في تمام الساعة 9:25 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:25 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويعاد المسلسل عبر شاشة قناة dmc الفضائية الساعة 4:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ويضم المسلسل في بطولته عدد من النجوم بجانب خالد النبوي، مثل وفاء عامر، هنا شيحة، طارق عبدالعزيز، أنوشكا، نور، وآخرين والمسلسل من إخراج محمد سلامة، وتأليف أسامة أنور عكاشة.