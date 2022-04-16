/692309/أزمات-أسعار-الإيجار-لأراضى-الأوقاف-ومساكن-بحر-البقر-بمناقشات-لجان-البرلمان-غدا

تشهد لجنة الزراعة بمجلس النواب غدا الأحد - مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، السيد رحمو، أحمد البنا، عبدالله رماح، محمد طلبة، بشأن المغالاة في تقدير القيمة الإيجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر محافظة الشرقية.

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كما تشهد لجنة التعليم بمجلس النواب، مناقشة ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.بحضور الدكتور/ طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية،بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية والاقتصادية.

وتشهد لجنة الشئون الدينية مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: حامد جلال جهجه، خالد بدوي، ميرال الهريدي، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي التابعة لهيئة الأوقاف والمشكلات المتعلقة بالاستبدال.

أزمات أسعار الإيجار لأراضى الأوقاف ومساكن بحر البحر بمناقشات لجان البرلمان غدا

وتشهد لجنة التضامن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاورى، بتاريخ 5/12/2021، بشأن امتناع موظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمنطقة الشرقية عن قبول طلبات المحالين على التقاعد من العاملين السابقين بجامعة الزقازيق وغيرها وطلب الإحاطة المقدم من النائب/ محمود نجيب، بتاريخ 5/12/2021، بشأن مد سن التقاعد لبعض الفئات إلى 65 عاماً وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ محمد نشأت العمدة، بتاريخ 1/2/2022، بشأن إنشاء مبنى للتأمينات والمعاشات الحكومية على أراضي أملاك الدولة بمركز سمالوط بالمنيا.