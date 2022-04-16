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/692306/أزمات-شركات-الغاز-والبترول-والبتروكيماويات-فى-بورسعيد-ودمياط-بمناقشات-طاقة-النواب-الأحد

الدفاع تستمع لعرض بشأن العشوائيات

02:27 م - السبت 16 أبريل 2022

دوت الخليج

وتشهد لجنة القوى العاملة أيضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن صدور بعض الأحكام القضائية للعاملين بقطاع الزراعة الآلية (بمركز البحوث الزراعية) بتحويلهم من حساب الصناديق الخاصة إلى موازنة مركز البحوث الزراعية؛ ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام حتى الآن، وإفادة المركز أن جميع الأحكام التي صدرت تم إرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ أكثر من عام ونصف.

وتشهد لجنة الصناعة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يهدد عدد من المصانع بالتوقف، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى بطرس، بشأن إيقاف دعم الصادرات للمناطق الحرة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

أزمات شركات الغاز والبترول والبتروكيماويات فى بورسعيد ودمياط بمناقشات طاقة النواب الأحد

وتشهد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مناقشة دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم قطاع المشروعات، واستعراض البروتوكولات التي تم توقيعها والتي أوصت بها اللجنة في اجتماعاتها السابقة والنتائج التي تحققت.

وبلجنة الطاقة والبيئة تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار، بشأن عدم قيام شركات الغاز والبترول والبتروكيماويات الواقعة غرب بورسعيد بالمساهمة المجتمعية المطلوبة، بالإضافة إلى إصرار هذه الشركات الغير مبرر على عدم تعيين أبناء محافظة بور سعيد في الوظائف الشاغرة وطلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب موسى، بشأن ضرورة مساهمة شركات البترول والبتروكيماويات بمحافظة دمياط في تدعيم المستشفيات وإقامة المدارس ودعم الطلاب المتفوقين وتعيين الخريجين وإصلاح الطرق المجاورة.