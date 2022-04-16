لجان البرلمان تواصل أعمالها..الخارجية تنظر إشكاليات مكتب تصديقات مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية

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تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، أعمالها غدا الأحد حيث تنظر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن عدم إحلال وتجديد محكمة طهطا بمحافظة سوهاج، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت أحمد الصن، بشأن عدم إدراج ميزانية لإنشاء مبنى محكمة القرنة بمحافظة الأقصر.

دوت الخليج لجنة الشئون الاقتصادية تستكمل مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (121) لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء وتواصل أيضا استكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد. لجان البرلمان تواصل أعماله..الخارجية تنظر إشكاليات مكتب تصديقات مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية بلجنة العلاقات الخارجية، تشهد عرض الخطاب الوارد من محافظ الدقهلية بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بشأن أزمة مكتب تصديقات مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك فيما يخص التنسيق لزيارة المحافظة للوقوف على المشاكل التي تواجه المكتب وإيجاد حلول لها.

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