/692301/مستقبل-وطن-يستقبل-متسابقين-حفظة-القرآن-الكريم-بأوسيم

استقبلت أمانة مدينة أوسيم متسابقين حفظة “القرآن الكريم” لليوم الخامس عشر على التوالي، منذ انطلاق المسابقة الكبرى التي يرعاها حزب “مستقبل وطن” بأوسيم بكافة بلاد المركز بكافة مستوياتها، وتم إنطلاقة من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين النائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

استقبال متسابقين حفظة القرآن الكريم بأوسيم

وقال أحمد أسعد أمين الحزب، إن إهتمام الحزب بتنظيم هذه المسابقة يؤكد إكرام أهل القرآن وأن مصر بلد الإيمان والقرآن وستظل حاملة للوائهما، كما أن حرص الرئيس على تكريم أهل القرآن، وتخصيص ليلة كل عام لتكريمهم تأكيد لعناية الدولة المصرية بالقرآن وأهله.

وأضاف “أسعد” أن مصر رائدة في خدمة القرآن الكريم في كل العصور، وكانت لها الريادة في إنشاء إذاعة القرآن الكريم، التى قامت علي قراء مصر الكبار أصحاب الحناجر الذهبية، وذكر أن حزب مستقبل وطن يعمل من أجل الناس لبناء غد أفضل والمضي للأمام نحو الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية والتى رفعت شعار نتطلع جميعا إلى عهد جديد ومشرق من أجل المواطن المصري وتحقيق أحلامهم خلال الفترة المقبلة .

وأوضح “أمين الحزب” أن رعاية الدولة المصرية تتجسد في هذه المسابقة لتشجيع حفظة القرآن، مؤكدا أن حافظ القرآن لا يمكن أن يكون متطرفا أو متعصبا بل وسطيا معتدلا، لأن القرآن يحمل معانى الوسطية والتسامح وقبول الآخر.

وأشار أحمد أسعد أمين الحزب إلى أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات والمسابقات التي تحظي باهتمام الشعب المصري.