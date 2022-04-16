/692297/برعاية-مستقبل-وطن-قوافل-الخير-متواصلة-في-6-أكتوبر-والهرم-والشيخ-زايد

قام النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب ، بتنفيذ “قوافل الخير” وتوزيع المساعدات الغذائية على الفئات الأكثر احتياجًا احتفالًا بشهر رمضان المبارك، ويعد هذا أستمرارًا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين النائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

قوافل الخير متواصلة في 6 أكتوبر والهرم والشيخ زايد

وقال النائب عمرو القطامي، أمين المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عضو مجلس النواب عن دائرة السادس من أكتوبر والهرم والشيخ زايد والواحات البحرية، إن الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وأعضاء هيئته البرلمانية أمر بالغ الأهمية في دعم المواطنين وتحديدًا في الظروف الصعبة، موضحًا أن فاعليات قافلة الخير التي ينفذها سنويًا بكافة مناطق الدائرة مستمرة بشكل يومي من خلال توزيع متوسط يومي 1300 وجبة على الصائمين.

أشار "القطامي"، إلى أن فريق العمل الخاص بقافلة الخير بمجرد إنتهاءه من توزيع 15 ألف كرتونة مساعدات غذائية تتضمن كافة السلع الأساسية على الفئات الأكثر احتياجًا بالسادس من أكتوبر والهرم والشيخ زايد والهرم والواحات البحرية، يتم بشكل يومي التركيز بشكل موسع على توزيع الوجبات الساخنة لتوزيعها على الصائمين، كاشفًا أن فريق العمل بالسيارات المتنقلة يوزع يوميًا نحو 1300 وجبة متضمنةً العصائر والفاكهة والرقم في تصاعد حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي ترفع الأعباء عن كاهل المواطنين تفعيلا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".