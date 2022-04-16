/692296/بجائزة-150-ألف-دينار-فيفي-عبده-تعلن-مسابقة-لحل-لغز-اسمها-بمسلسل-شغل-في-العالي

كشفت الفنانة فيفي عبده عن قيام قناة الظفرة العراقة بإطلاقة مسابقة عن اسمها في مسلسل “شغل في العالي”، الذي تخوض به السباق الرمضاني 2022.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسابقة فيفي عبده على قناة الظفرة

نشرت فيفي عبده فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تكشف به تفاصيل المسابقة، اذ قالت في الفيديو: “قناة الظفرة العراقية عن مسلسل شغل في العالي لحل الاسم بتاعي اللي هو جليلة واللي هيعرف هيدوله 150 ألف دينار، يلا أنا لو منكم هشارك”.

أبطال شغل في العالي

شغل في العالي بطولة فيفي عبده، وشيرين رضا، ومحمد رضوان، وفريد النقراشي، ومحمد مرزبان، وأحمد عبد الله محمود، وعزة مجاهد، وسليمان عيد، وفراس سعيد، وصبري عبد المنعم، وأحمد بسيم، وأحمد جمال سعيد، وساندي مراد، وتوني ماهر، وبسمة داود، وكريم سرور، ورشا بن معاوية، ومروان يونس، وهيثم سعيد، وأمينة مغربي، ومارتينا عادل، وإنجي كيوان، وبسنت النبراوي، ومن تأليف: حسين مصطفى محرم، وإخراج: مرقس عادل.

قصة مسلسل شغل في العالي

وتدور أحداث قصة المسلسل في إطار إجتماعي كوميدي هادف، حيث يتناول قصة صديقتان وهما فيفي عبده وشيرين رضا اللتان تجمعهما صداقة قوية ويمرون بعدد من المواقف الكوميدية، حيث يندرج العمل تحت قائمة المسلسلات الكوميدية الخفيفة التي تخوض الماراثون الدرامي في رمضان 2022، وخلال تسلسل الأحداث تخطط الصديقتان دائمًا للانتقام من الرجال، من خلال خوض عدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الرجال، كنوع من الانتقام.

اخر أعمال الفنانة فيفي عبده

جدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده في مجال الدراما التليفزيونية مشاركتها في بطولة مسلسل «مملكة الغجر» قبل 3 أعوام، الذي شارك في بطولته كل من حورية فرغلي، ميار الغيطي، حازم سمير، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، حسام الجندي، هبة عبد العزيز، سناء شافع، غفران محمد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد.