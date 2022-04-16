/692294/مصرع-وإصابة-سيدتين-في-حادث-انقلاب-تاكسي-ببني-سويف

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت أخرى، في حادث سير بمحافظة بني سويف اليوم السبت، إثر إنقلاب سيارة أجرة "تاكسي" بالطريق الزراعي، أمام منطقة بني زايد بمدينة ناصر، شمال المحافظة، وجرى نقلهن إلى مستشفى ناصر العام.

دوت الخليج

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، إثر إنقلاب سيارة أجرة "تاكسي" بالطريق الزراعي، بدائرة مركز شرطة ناصر، نتج عنه وفاة سيدة وإصابة أخرى.

مصرع واصابة سيدتين

وبالإنتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بالطريق الفرعي امام منطقة بني زايد بمدينة ناصر، بالطريق الزراعي، ونتج عنه وفاة سيدة تدعى "سحر محمد دياب" 30 عامًا، وإصابة "ستيرة سيد حسن" 60 عامًا، بإشتباه كسر بالقدم اليمنى، قرية دلاص، مركز ناصر شمال بني سويف.

تحرر محضر بالواقعة

جرى نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى ناصر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.